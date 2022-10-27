Медицинская помощь на деоккупированных территориях

С сентября проект по инициативе ОО "Академии Семейной Медицины Украины" и при содействии бюро ВОЗ Украины расширился еще на 6 областей: Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Волынскую, Хмельницкую и Черкасскую, передает 24 канал.

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Главная цель проекта – предоставление доступа к бесплатной медицинской помощи в сельской местности ВПЛ и местным жителям.

Мобильные медицинские команды сосредоточены на лечении хронических заболеваний диабета II типа, бронхиальной астмы, гипертонической болезни, сердечно-сосудистых заболеваний, эпилепсии, судорог и заболеваний щитовидной железы. Проект будет функционировать до конца ноября, так что все желающие могут бесплатно проходить обследование.

К проекту присоединились врачи из Херсона

Более 50 врачей-профессионалов присоединились к проекту. Среди них и медики из временно оккупированного Херсона. Тамара Куршакова, более 40 лет работала семейным врачом в Херсонской области, а сегодня помогает на деоккупированных территориях. Если раньше Тамара Ивановна вместе с херсонскими коллегами оказывала помощь жителям Киевской области, то теперь приезжает и к пациентам с Черкасской области.

Когда я приехала в столицу, связалась со знакомыми врачами, и они рассказали об этом проекте. Для меня важно быть полезной людям. Если бы я умела делать что-то другое, я бы пошла работать в то место, однако лечить – мое призвание,

– рассказала семейный врач.

Женщина выехала с оккупированной территории через Крым, через Россию в Латвию, потому что оккупанты большинство гражданских машин расстреливали на пропускных пунктах. Оправляясь от ада, врач около месяца пробыла за границей, но все время хотелось невыносимо домой, в Украину.