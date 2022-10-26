Об этом для 24 каналу рассказал Павел Ковтонюк – соучредитель Украинского центра здравоохранения.
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"Именно тогда они разрушили больше всего медучреждений и совершили атаки на медицинский персонал. Оккупанты применили все разновидности атак, которые только предусмотрены в международном гуманитарном праве", – отметил Ковтонюк.
Обратите внимание – как война повлияла на медицину: смотрите видео
Политика России
Украинский центр здравоохранения создал отчет, где настаивает на том, что нужно смотреть не только на частные случаи атак и их расследовать, а на масштаб. Ковтонюк подчеркнул, что масштаб критический и показывает, что это была целенаправленная политика России, а не инициатива отдельных офицеров, солдат или пилотов.
Сейчас происходит меньше разрушений благодаря нашим Вооруженным Силам. Это не потому, что Россия изменилась. Мы просто им не даем, – сказал эксперт.
По его словам, на территориях, где идут активные боевые действия, продолжаются разрушения и повреждения больниц. В частности это происходит в Николаеве, Харькове. Ковтонюк рассказал, что в Херсоне больницы просто используют преступным способом, не допускают людей к получению помощи, заставляют медиков лечить российских военных.
Последствия ощутим впоследствии
Ковтонюк подчеркнул – мы не знаем, сколько будет продолжаться война. Она может быть затяжной и это создает угрозы для медицины. Речь идет не о физическом уничтожении отрасли, а о том, что Украина не смогла в полном объеме оказывать медицинские услуги в условиях тяжелой экономической ситуации.
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Эксперт пояснил, что государство не может покрыть все лекарства, необходимые людям с серьезными клиническими болезнями. Следовательно, они покупают лекарства за свои деньги, а с подорожанием медикаментов люди просто будут отказываться от лечения и искать менее качественные аналоги.
"У россиян одна цель – они хотят, чтобы нас не было, поэтому делают так, чтобы нам было здесь плохо жить. Нам нужно выстоять и выдержать", – добавил Ковтонюк.
Больницы в Украине: последние новости
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