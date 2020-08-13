Муфтият Дагестана заявил, что в ближайшие дни выпустит фетву, которая запретит "женское обрезание".

Фетва в исламе – это разъяснение вопроса религиозно-правового характера, который дает муфтий, пишет НОЖ.

Стоит знать Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо

Что такое женское обрезание и почему его делают?

Женское обрезание – когда девушке удаляют, прижигают или сшивают наружные половые органы. Чаще всего процедуру делают девочкам от рождения до 15 лет.

Причины уродства женских органов зависят от региона, общины, семьи и ее культуры. Распространенной причиной является социальная норма в соответствующей среде, определенная традиция. Женщины боятся быть отвергнутыми обществом, ведь там такая "операция" считается необходимым явлением. В таких общинах женское обрезание часто ассоциируется с культурными идеалами красоты, чистоты, скромности, соответственно, женщина с клитором – "нечистая и есть что-то от мужчины".

Что говорит Муфтият Дагестана

Впрочем, Муфтий Дагестана Зайнулла-Хаджи Атаев решил положить конец этой жестокой традиции. Он выпустит фетву, которая должна поставить точку в этом вопросе.

Ислам запрещает калечить тело человека, будь то мальчик или девочка,

– сказал Атаев.

Зайнулла-хаджи заявил, что операции над половыми органами может проводить только врач и исключительно по медицинским показаниям. Это впервые, когда муфтият высказывается о проблеме "женского обрезания".