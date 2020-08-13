Муфтіят Дагестану заявив, що найближчими днями випустить фетву, яка заборонить "жіноче обрізання".

Фетва в ісламі – це роз'яснення питання релігійно-правового характеру, яке дає муфтій, пише НОЖ.

Варто знати Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо

Що таке жіноче обрізання та чому його роблять?

Жіноче обрізання – коли дівчині видаляють, припікають або зшивають зовнішні статеві органи. Найчастіше процедуру роблять дівчаткам від народження до 15 років.

Причини каліцтва жіночих органів залежать від регіону, громади, родини та її культури. Поширеною причиною є соціальна норма у відповідному середовищі, певна традиція. Жінки бояться бути відкинутими громадою, адже там така "операція" вважається необхідним явищем. У таких громадах жіноче обрізання часто асоціюється з культурними ідеалами краси, чистоти, скромності, відповідно, жінка з клітором – "нечиста та має щось від чоловіка".

Що каже муфтіят Дагестану

Втім, муфтій Дагестану Зайнулла-хаджі Атаєв вирішив покласти край цій жорстокій традиції. Він випустить фетву, яка повинна поставити крапку в цьому питанні.

Іслам забороняє калічити тіло людини, будь то хлопчик чи дівчинка,

– сказав Атаєв.

Зайнулла-хаджі заявив, що операції над статевими органами може проводити тільки лікар і виключно за медичними показаннями. Це вперше, коли муфтіят висловлюється про проблему "жіночого обрізання".