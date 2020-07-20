Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что массовая вакцинация против COVID-19 может начаться уже во второй половине 2021 года.

Заместитель председателя ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала, что сейчас уже двадцать потенциальных вакцин против коронавируса проходят клинические испытания, сообщает DW.

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По ее словам, результаты испытаний можно ожидать уже в начале 2021 года и есть надежда на то, что несколько препаратов окажутся эффективными.

Также она отметила, что краткосрочность антител к коронавирусу у некоторых пациентов не является доказательством полного отсутствия иммунной защиты.

Напомним, что Украина планирует присоединиться к стратегии ЕС относительно вакцинации против COVID-19. Сейчас продолжаются дискуссии относительно того, как наша страна может присоединиться к глобальным инициативам по разработке или закупке вакцин.

Тем временем Степанов подчеркнул, что делает все, чтобы Украина получила одной из первых вакцину против COVID-19.

Несмотря на это, в Украине достаточно низкий уровень вакцинации и большинство опрошенных граждан пока не рассматривают возможность сделать прививку против коронавируса в будущем.

Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала

В Минздраве заявили, что когда появится вакцина против COVID-19, то в первую очередь доступ к ней получат люди из групп риска, поскольку они наиболее уязвимы к коронавирусной инфекции, в том числе: медицинские работники, правоохранители, социальные работники.