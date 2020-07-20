У Всесвітній організації охорони здоров'я припустили, що масова вакцинація проти COVID-19 може розпочатись вже у другій половині 2021 року.

Заступниця голови ВООЗ Сумія Свамінатан розповіла, що нині вже двадцять потенціних вакцин проти коронавірусу проходять клінічні випробування, повідомляє DW.

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За її словами, результати випробувань можна очікувати вже на початку 2021 року і є надія на те, що декілька препаратів виявляться ефективними.

Також вона зазначила, що короткотривалість антитіл до коронавірусу у деяких пацієнтів не є доказом повної відсутності імунного захисту.

Нагадаємо, що Україна планує приєднатися до стратегії ЄС щодо вакцинації проти COVID-19. Нині тривають дискусії стосовно того, як наша країна може приєднатися до глобальних ініціатив по розробці або закупівлю вакцин.

Тим часом Степанов наголосив, що робить усе, щоб Україна отримала однією з перших вакцину проти COVID-19.

Попри це, в Україні досить низький рівень вакцинації й більшість опитаних громадян поки що не розглядають можливості зробити щеплення проти коронавірусу у майбутньому.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

У МОЗ заявили, що коли з'явиться вакцина проти COVID-19, то в першу чергу доступ до неї отримають люди з груп ризику, оскільки вони найбільш уразливі до коронавірусної інфекції, зокрема: медичні працівники, правоохоронці, соціальні працівники.