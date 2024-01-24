Специалист Плимутского университета, доктор Ашвин Дханда рассказал о том, почему важно беспокоиться о здоровье печени и как в этом поможет отказ от употребления алкоголя.

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Алкоголь губительно влияет на печень.

По словам доктора, алкоголь вызывает воспаление в печени и приводит к образованию рубцов на органе. Длительное и чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск цирроза печени, что может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

Однако даже у людей с ожирением печени есть шанс несколько улучшить здоровье органа, отказавшись от потребления алкоголя.

Как быстро восстанавливается печень

Уже после 2-3 недель "трезвости" печень может восстановиться и начать функционировать "как новая".

А через 7 дней после отказа от алкоголя заметно уменьшается количество жира в печени, воспаления и рубцов у тех, кто уже имеет воспаление печени.

Следует заметить, что отказ от алкоголя не только поможет восстановить здоровье печени, но и поможет наладить сон, работу мозга и кровяное давление. Более длительный отказ снижает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Правда, если вы хотите увидеть существенное улучшение общего здоровья недостаточно отказаться от алкоголя, нужно также сбалансированно питаться и регулярно заниматься физической активностью.

Некоторые процессы необратимы

Доктор Дханда также посоветовал употреблять алкоголь умеренно, а несколько дней в неделю вообще отказываться от любых алкогольных напитков. По его словам, это поможет поддерживать здоровье печени.

В конце концов специалист отметил, что печень обладает удивительной способностью к восстановлению, но серьезные повреждения, такие как цирроз, могут быть необратимыми. Поэтому ответственное употребление алкоголя и забота о печении являются важными шагами для общего здоровья.