Новое исследование питания мужчин

В новой научной работе ученые проанализировали данные о более чем 21 тысяче мужчин в возрасте от 40 до 75 лет, которые участвовали в крупном исследовании здоровья работников здравоохранения. Участники заполняли анкеты, характеризующие их диету, каждые четыре года с 1998 по 2014 год.

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Авторы нового исследования оценили принадлежность мужчин к здоровому питанию по специальной шкале. Эту информацию они сопоставили с данными об эректильной функции участников исследования. Во всех возрастных группах соблюдение здоровой диеты было связано со снижением риска развития импотенции.

Питание влияет на потенцию

У мужчин в возрасте до 60 лет, диета которых была наименее здоровой, риск импотенции был на 22% выше, чем у тех, кто максимально придерживался паттернов здорового питания. В возрасте 60 – 70 лет эта разница составила 18%, старше 75 лет – 7%.

Ученые считают, что мужчинам, которым небезразлична их эрекция, нужно выбирать здоровое питание. Однако они отмечают, что новые данные нужно проверить в рандомизированных исследованиях – они дают более качественные доказательства.

Критерии здорового питания

В новом исследовании ученые ориентировались на средиземноморскую диету, которая рекомендуется для профилактики сердечных болезней. Она включает большое количество овощей, фруктов, бобовых, орехов, цельнозерновые продукты, рыбу и масло. В ней мало красного мяса и жирных молочных продуктов.

Здоровый паттерн питания подразумевает отказ или максимальное ограничение употребления обработанного мяса, сладких напитков, трансжиров, соли. Употребление алкоголя может быть умеренным – от 0,5 до 2 порций в день (одна порция – эквивалент 10 г чистого спирта).