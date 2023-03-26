Человеческий мозг имеет биологические часы, также известный как циркадный ритм, работающий по 24-часовому циклу. Независимо от того, это дополнительный час или потеря часа сна, это приводит к нарушению цикла, и некоторым людям может быть трудно вернуться к нормальному расписанию.

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Негативное влияние на здоровье

Нарушенный сон также потенциально может привести к более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование 2019, проведенное исследователями из Гарвардской медицинской школы и Массачусетской общей больницы, изучало влияние дефицита сна на сердечные заболевания у мышей. Было обнаружено, что через 16 недель у мышей, у которых был нарушен цикл сна, образовалось больше артериальных бляшек, чем у мышей с нормальным режимом сна.

Мыши с дефицитом сна также имели вдвое больший уровень лейкоцитов в кровообращении и меньшее количество гипокретина, гормона, который играет ключевую роль в регулировании сна и бодрствования.

Потеря часа сна во время смены времени весной связана с всплеском инфарктов и инсультов. В США больницы сообщают о 24% росте количества госпитализаций с сердечным приступом ежегодно в понедельник после перевода стрелок часов.

Исследования также показали увеличение количества аварий, поскольку водители адаптируются к изменению времени. В ноябре водители чаще попадают в аварии между 16:00 и 19:00, поскольку по вечерам становится темнее. После перевода часов эксперты отметили увеличение количества аварий на 10 – 15% в течение этого времени по сравнению с остальным днем.

Как перевод часов влияет на психическое здоровье

Когда часы возвращаются на зимнее время, мы получаем дополнительный час дневного света утром – однако это длится всего несколько недель, прежде чем дни сокращаются, а восход солнца становится все более поздним. В кратчайший день года, 21 декабря, в Украине солнечного света меньше восьми часов.

Увеличение количества тьмы может привести к плохому настроению и депрессии у некоторых людей, а также к усталости, боли в мышцах и ослаблению костей из-за недостатка витамина D под влиянием солнечного света.

Отсутствие солнечного света может привести к нарушению надлежащей работы части мозга, называемой гипоталамусом, что может повлиять на выработку мелатонина (гормона сна) и серотонина (гормона настроения), а также на циркадный ритм организма.

Ученые против перевода

Поэтому ученые и медики выступают за установку постоянного стандартного времени. Он больше всего приближен к естественному освещению, когда солнце находится прямо над головой в полдень. А в летнее время с марта по ноябрь естественное освещение неестественно смещается на один час позже.

Основываясь на многочисленных доказательствах того, что летнее время неестественно и нездорово, они предлагают отменить летнее время и принять стандартное время.