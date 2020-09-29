Ученые Корнельского университета провели исследование, в котором продемонстрировали, как вкусовая чувствительность связана с политическими предпочтениями.

В частности в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Personality and Social Psychology говорится, что вкусовая чувствительность, выраженная в высокой плотности грибовидных сосочков языка, коррелирует с консервативными взглядами.

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Как проводилось исследование

20 человек расспросили об их политических взглядах. Впоследствии на языки участников положили вкусовые полоски, содержавшие 6-пропилтиоурацил (PROP). Их горечь попросили оценить по двум 100-бальными шкалами.

В итоге те люди, которые указали на наибольшую горечь (то есть люди с высокой чувствительностью вкусовых рецепторов) оказались носителями консервативных политических и социокультурных взглядов.

Эксперимент с другим вкусовым стимулятором под названием фенилтиокарбамид также продемонстрировал корреляцию высокой вкусовой чувствительности и консервативных политических взглядов. Всего команда провела четыре эксперимента, результаты которых оказались одинаковыми.

Также ученые заметили, что люди с высокой вкусовой чувствительностью имели консервативные взгляды относительно сексуальности, ЛГБТ, абортов и тому подобное. Но стоит заметить, что демографическая и идеологическая выборка была достаточно невелика.

Чтобы не ориентироваться только на субъективные ощущения участников, авторы провели еще одно исследование, в котором приняли участие уже 484 человека. Плотность гриппоподобных сосочков их языков проверили с помощью синего пищевого красителя и фотографирование с высоким разрешением.

Как и ожидалось, владельцы языков с высокой плотностью этих сосочков оказались сторонниками консервативных политических взглядов.