Смакову чутливість пов'язали з політичними поглядами
Науковці Корнельського університету провели дослідження, в якому продемонстрували, як смакова чутливість пов'язана з політичними уподобаннями.
Зокрема у дослідженні, опублікованому у журналі Journal of Personality and Social Psychology йдеться, що смакова чутливість, виражена у високій щільності грибоподібних сосочків язика, корелює з консервативними поглядами.
До теми Смакова чутливість: що це і коли вона знижена
Як проводилось дослідження
20 людей розпитали про їхні політичні погляди. Згодом на язики учасників поклали смакові смужки, що містили 6-пропілтіоурацил (PROP). Їхню гіркоту попросили оцінити за двома 100-бальними шкалами.
У підсумку ті люди, які вказали на найбільшу гіркоту смужки (тобто люди з високою чутливістю смакових рецепторів) виявилися носіями консервативних політичних і соціокультурних поглядів.
Експеримент з іншим смаковим стимулятором під назвою фенілтіокарбамід також продемонстрував кореляцію високої смакової чутливості й консервативних політичних поглядів. Загалом команда провела чотири експерименти, результати яких виявились однаковими.
Також вчені помітили, що люди з високою смаковою чутливістю мали консервативні погляди на сексуальність, ЛГБТ, аборти тощо. Але варто зауважити, що демографічна й ідеологічна вибірка була досить невелика.
Щоб не орієнтуватися лише на суб'єктивні відчуття учасників, автори провели ще одне дослідження, у якому взяли участь вже 484 людини. Щільність грипоподібних сосочків їхніх язиків перевірили за допомогою синього харчового барвника та фотографування з високою роздільною здатністю.
Як і очікувалося, власники язиків з високою щільністю цих сосочків виявилися прихильниками консервативних політичних поглядів.