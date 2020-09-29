Науковці Корнельського університету провели дослідження, в якому продемонстрували, як смакова чутливість пов'язана з політичними уподобаннями.

Зокрема у дослідженні, опублікованому у журналі Journal of Personality and Social Psychology йдеться, що смакова чутливість, виражена у високій щільності грибоподібних сосочків язика, корелює з консервативними поглядами.

До теми Смакова чутливість: що це і коли вона знижена

Як проводилось дослідження

20 людей розпитали про їхні політичні погляди. Згодом на язики учасників поклали смакові смужки, що містили 6-пропілтіоурацил (PROP). Їхню гіркоту попросили оцінити за двома 100-бальними шкалами.

У підсумку ті люди, які вказали на найбільшу гіркоту смужки (тобто люди з високою чутливістю смакових рецепторів) виявилися носіями консервативних політичних і соціокультурних поглядів.

Експеримент з іншим смаковим стимулятором під назвою фенілтіокарбамід також продемонстрував кореляцію високої смакової чутливості й консервативних політичних поглядів. Загалом команда провела чотири експерименти, результати яких виявились однаковими.

Також вчені помітили, що люди з високою смаковою чутливістю мали консервативні погляди на сексуальність, ЛГБТ, аборти тощо. Але варто зауважити, що демографічна й ідеологічна вибірка була досить невелика.

Щоб не орієнтуватися лише на суб'єктивні відчуття учасників, автори провели ще одне дослідження, у якому взяли участь вже 484 людини. Щільність грипоподібних сосочків їхніх язиків перевірили за допомогою синього харчового барвника та фотографування з високою роздільною здатністю.

Як і очікувалося, власники язиків з високою щільністю цих сосочків виявилися прихильниками консервативних політичних поглядів.