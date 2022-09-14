Первое исследование эффективности витамина D

Первое испытание провели в Великобритании в период с декабря 2020 по июнь 2021 года, охватывало 6200 взрослых (16 лет и старше), которые не употребляли добавки витамина D на момент регистрации.

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Половине (3100 участников) был предложен анализ крови на витамин D, а те, у кого был обнаружен низкий уровень витамина D (2674; 86%), получали либо 3200 МЕ/день, либо 800 МЕ/день добавки витамина D в течение шести месяцев, в то время как другая половина (контроли) не добавок.

Ни одна из доз витамина D не оказала никакого влияния на острые инфекции дыхательных путей или случаи COVID-19, подтвержденные ПЦР-ПЦР в течение шестимесячного периода наблюдения. Количество побочных явлений было одинаковым между группами, и никакого серьезного побочного события не было связано с добавками.

Второе исследование эффективности витамина D

Второе испытание было проведено в Норвегии в период с ноября 2020 по июнь 2021 с использованием жира печени трески, который содержит низкие дозы витамина D и витамина A, а также омега-3 жирных кислот.

В общей сложности 34 741 взрослый (18 – 75 лет), не использовавшие добавки витамина D, получали 5 мл рыбьего жира или 5 мл плацебо (кукурузное масло) ежедневно в течение шести месяцев.

Большинство прошедших тестирование участников (86%) имели достаточный уровень витамина D в начале исследования. Опять же исследователи не обнаружили влияния рыбьего жира на острые респираторные инфекции или COVID-19 по сравнению с плацебо.