Как устроен сон

Сновидения взрослых преимущественно происходят во время быстрой фазы сна. По данным Фонда сна, новорожденные проводят 50% времени в быстрой фазе – это вдвое больше, чем взрослые.

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Было бы логично предположить, что младенцы действительно видят сны, поскольку они так много времени находятся в этой фазе.

Однако некоторые ученые сомневаются, что младенцы вообще могут видеть сны, потому что их мозг недостаточно развит, чтобы формировать абстрактные мысли и образы. Зато специалисты считают, что такой сон способствует когнитивному развитию.

Какие сны снятся детям

Другие исследования показывают, что сны детей дошкольного возраста – это преимущественно статические картинки с животными. Иногда в них есть небольшое движение или нет вообще. В возрасте от 5 до 7 лет в детских снах появляется движение и социальное взаимодействие, а в возрасте от 7 до 8 лет сны становятся более длительными и сложными.

До 9 – 11 лет они похожи на те, что видят взрослые. Взрослые дети чаще становятся действующими лицами в своих снах, видят членов семьи и животных, испытывают эмоции.