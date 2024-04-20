Чем можно заменить мясо

Фасоль, чечевица, горох, нут нут – источники растительного белка. Бобовые также содержат клетчатку, витамины группы В, железо, медь, магний, марганец, цинк и фосфор. Это высокопитательные продукты, которые играют важную роль в профилактике многих заболеваний. Они могут использоваться в супах, салатах, паштетах и котлетах.

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Тофу – прессованный соевый сыр. Высокое содержание белка делает соевые продукты хорошей альтернативой мясу. Еще они содержат аминокислоты, минералы и витамины.

Темпе – ферментированный продукт из сои, имеющий более насыщенный вкус и плотную текстуру по сравнению с тофу. Подходит для салатов и вторых блюд.

Сейтан – известный как "пшеничное мясо". Он имеет текстуру, похожую на мясо, поэтому обычно используется в блюдах, где нужна "мясная" составляющая.

Все соевые продукты являются источником изофлавонов – химических веществ растительного происхождения, которые связаны с целым рядом свойств, полезных для здоровья.

Чем заменить молочные продукты

Миндальное, соевое, овсяное, кокосовое молоко – можно использовать как заменители коровьего молока практически во всех сценариях, включая выпечку, каши, кофе и чай. Каждый вид имеет уникальный вкус и питательные свойства.

Заменить сметану можно с помощью растительных альтернатив, которые подойдут для разных блюд и рецептов. Вот несколько вариантов:

Растительные йогурты – из сои, кокоса, миндаля, они бывают как натуральные, так и с разными вкусами.

Крем из кешью – орехи содержат витамин Е – природный антиоксидант, витамины группы В, минералы и аминокислоты. Замочите кешью на несколько часов, а затем взбейте в блендере с водой до кремообразной консистенции. Подсолите или подсластите по вкусу. Такой соус отлично подходит как добавка к гарнирам.

Авокадо – фрукт, который очень полезен для здоровья. Если взбить его в блендере с лимонным соком и небольшим количеством воды до сметанообразной консистенции, получится отличная заправка для салатов и холодных блюд.

Выбор заменителя зависит от конкретного блюда и ваших вкусовых предпочтений. Некоторые альтернативы лучше всего подходят для соленых блюд, другие – для сладких.