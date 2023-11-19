Роженица угасала на глазах. Но, к счастью, медикам удалось ее спасти. Историей о спасении женщины поделилась исполняющая обязанности генерального директора Черновицкого областного перинатального центра Любовь Годнюк.

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Роженице поставили страшный диагноз

Татьяна рожала в Черновицком областном перинатальном центре. После рождения ребенка ему поставили страшный диагноз – "эмболия околоплодными водами", который не давал шансов на спасение роженицы.

Я побежала в отделение анестезиологии и интенсивной терапии и увидела удручающую картину, где все – анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, профессора кафедры – спасали пациентку. Но состояние Татьяны ухудшалось и страшный диагноз – "эмболия околоплодными водами" не давал шансов на спасение,

– рассказала Годнюк.

Эмболия околоплодными водами: что это? Это критическое состояние, которое возникает из-за попадания амниотической жидкости и ее содержания в легочные сосуды. В результате возникает шок смешанного генеза, что приводит к остановке сердечной деятельности, острой дыхательной недостаточности и острого ДВС-синдрома (генерализованного нарушения свертывания крови вследствие массивного освобождения из тканей тромбопластичных веществ).

Для спасения роженицы собрался консилиум из лучших врачей Буковины. Медперсонал круглосуточно ни на шаг не отходил от пациентки, но положительной динамики не наблюдалось.

При этом медики делали все возможное, чтобы срочно направить Татьяну в Киев. Но когда столичные врачи видели ее медицинские показатели и историю болезни – отказывали.

Был единственный шанс – найти генерального директора Национального Научного Центра хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова НАМН Украины, который в то время находился за границей. Я отчаянно искала возможность найти выход, уговорить генерального директора и дать последний шанс этой семье не потерять маму, жену, дочь,

– сказала Годнюк.

Как Татьяну доставили в Киев

К счастью, нашлись неравнодушные люди и представилась возможность транспортировать пациентку. Однако дальше было сложнее всего, поскольку из Черновцов в Киев нужно было доставить человека живым на стопроцентной кислородной дотации.

По жизненным показателям и ресурсам организма, оставалось очень мало времени и отсчет уходил на часы. Родители Татьяны даже написали расписку, что в случае ее смерти к медикам претензий не будет.

На выезде из Черновцов у Татьяны остановилось сердце. Бригада провела реанимационные мероприятия и смогла восстановить сердцебиение пациентки. В каждом населенном пункте подъезжала машина экстренной медицинской помощи и дозаправляла кислород.

Татьяну доставили в больницу ночью. На следующий день столичные медики дали ей шанс на жизнь один из ста. Лечащим врачом Тани стал выпускник Буковинского государственного медицинского университета, наш земляк, наша гордость – Виктор Торак.

Новорожденный Виктор остался в перинатальном центре. А муж, родители и все родные были рядом с Татьяной – в Киеве. А дома маму ждал еще старший сын Иванко.

Мы ежедневно общались, обсуждали состояние нашей пациентки, вместе молились и болели, радовались маленьким успехам и победам. Каждый день после совещания я шла в детское отделение и фотографировала нашего красавчика Витюшу и посылала папе Юрию Равлюку и врачу Виктору Тораку. Фото подписывала – "Витюша ждет маму",

– сказала Любовь Годнюк.

Шаг за шагом состояние Татьяны улучшалось и когда она пришла в сознание и впервые открыла глаза, ей показали фото новорожденного сына и она улыбнулась. С этого момента начался процесс ее выздоровления.