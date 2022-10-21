Смерть почти 100 детей в Индонезии заставила страну приостановить продажу всех сиропов и редких лекарств. Запрет был введен Министерством здравоохранения.

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В Индонезии приостановили продажу всех сиропов от кашля

Это произошло всего через несколько недель после того, как сироп против кашля в Гамбии стал вероятной причиной смерти почти 70 детей.

В Минздраве Индонезии сообщили, что в некоторых препаратах на основе сиропа обнаружили вещества, приводящие к ОПН, от которой в этом году умерли 99 детей.

20 октября власти Индонезии заявили об около 200 случаях острой почечной недостаточности у детей, большинство из них в возрасте до пяти лет. Пока неизвестно, были лекарства импортными или местного производства.

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин отметил, что в сиропах, найденных в домах некоторых пациентов, нашли этиленгликоль и диэтиленгликоль. Эти вещества обычно содержатся в таких продуктах, как антифриз, краски, пластик и косметика. В сиропах их не должно быть. Однако он не раскрыл, сколько случаев касалось токсического лекарства.

Власти страны пока не разглашают бренды или типы сиропов, связанные с больными детьми, лишь временно запретили продажу и выписку рецептов на все сиропы и редкие лекарства.

ВОЗ проводит расследование по препаратам индийской фармкомпании