Смерть почти 100 детей в Индонезии заставила страну приостановить продажу всех сиропов и редких лекарств. Запрет был введен Министерством здравоохранения.
Читайте также 6 бесплатных исследований, которые помогут выявить рак на ранних стадиях
В Индонезии приостановили продажу всех сиропов от кашля
Это произошло всего через несколько недель после того, как сироп против кашля в Гамбии стал вероятной причиной смерти почти 70 детей.
В Минздраве Индонезии сообщили, что в некоторых препаратах на основе сиропа обнаружили вещества, приводящие к ОПН, от которой в этом году умерли 99 детей.
20 октября власти Индонезии заявили об около 200 случаях острой почечной недостаточности у детей, большинство из них в возрасте до пяти лет. Пока неизвестно, были лекарства импортными или местного производства.
Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин отметил, что в сиропах, найденных в домах некоторых пациентов, нашли этиленгликоль и диэтиленгликоль. Эти вещества обычно содержатся в таких продуктах, как антифриз, краски, пластик и косметика. В сиропах их не должно быть. Однако он не раскрыл, сколько случаев касалось токсического лекарства.
Власти страны пока не разглашают бренды или типы сиропов, связанные с больными детьми, лишь временно запретили продажу и выписку рецептов на все сиропы и редкие лекарства.
ВОЗ проводит расследование по препаратам индийской фармкомпании
- В начале октября Всемирная организация здравоохранения предостерегла использование ряда сиропов от кашля, с которыми связывают смерть более 60 детей в Гамбии.
- О ситуации в конце июля, когда медицинские органы в Гамбии обнаружили увеличение случаев острого поражения почек среди детей младше пяти лет. В стране правительство приостановило использование всех сиропов с парацетамолом и призвало людей использовать вместо них таблетки.
- Агентство по пищевым продуктам и лекарствам Индонезии заявило, что используемые в Гамбии сиропы были недоступны в их стране.