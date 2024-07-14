В организме взрослого человека примерно 1,5 – 3 граммов цинка – этого достаточно, чтобы изготовить небольшую цинковую монетку.

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Зачем нам нужен цинк

Цинк – микроэлемент, входящий в состав различных белков, он:

ускоряет процессы заживления ран;

помогает иммунитету бороться с инфекциями;

участвует в производстве коллагена;

регулирует рост и деление клеток;

участвует в передаче нервного импульса, влияя на процессы обучения и память;

повышает чувствительность клеток к инсулину и многое другое.

Исследования показали, что низкий уровень цинка в рационе связан с повышенным риском развития рака легких, поджелудочной железы, молочной железы и печени. Дефицит цинка также может быть связан с развитием атеросклероза, шизофрении, депрессии, болезни Альцгеймера, рассеянного склероза и других заболеваний.

Откуда взять цинк

Чемпионами по содержанию цинка являются устрицы – в одной большой устрице примерно 30 миллиграммов цинка, что в 2 – 4 раза превышает суточную норму этого микроэлемента для взрослого человека. Достаточное количество цинка можно получить из более привычных продуктов, например красного мяса, рыбы, орехов, сыра.

При сбалансированном питании и отсутствии проблем с всасыванием этого микроэлемента в кишечнике дефицит цинка очень маловероятен. Кроме того, организм частично способен сам регулировать количество цинка, поступающего из пищи. Если цинка становится недостаточно, всасывание цинка повышается и наоборот.

Дефицит цинка чаще всего встречается в развивающихся странах Азии и Африки,. Это заболевание редко диагностируется в развитых странах и в основном наблюдается у пожилых людей с множественными сопутствующими патологиями, особенно аутоиммунными или воспалительными.

Однако принимать препараты цинка нужно только по назначению врача. Не стоит заниматься самолечением и прибегать к пищевым добавкам без необходимости. Ведь он не вылечит коронавирус, не помогает при выпадении волос и проблемами с кожей и не поможет улучшить иммунитет у здоровых людей.