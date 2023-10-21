Исследование проводили американские ученые, оно охватывает данные о стиле жизни 186 тысяч человек. Результаты анализа опубликовали в журнале Substance Use & Misuse.

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Ученые заметили тенденцию: применение ЛСД может быть распространённым явлением среди людей, находящихся выше в звене менеджмента.

Употребление ЛСД росло среди штатных работников с каждым годом. Однако самым удивительным открытием было то, что этот рост был еще более заметен среди бизнес-менеджеров. Интересно, что происходило это независимо от пола,

– говорится в исследовании.

Это может объясняться изменением восприятия рисков ЛСД, в то же время ученые подчеркивают, что исследование ограничено 2006 – 2014 годами.

Риски употребления ЛСД

Прежде всего, нужно понимать, что организм разных людей реагирует на марки по-разному, какими будут действие и последствия употребления ЛСД, даже одноразового, предусмотреть невозможно.

Одни – под действием марки сохраняют критичность мышления, понимают, что находятся под действием галлюциногена. Впрочем, некоторые могут ощутить значительно более сильное влияние от такой же дозы. Даже с первого раза употребления этого наркотика может возникнуть тяжелый наркотический психоз, необратимое изменение сознания.

Если же человек подвержен психическим, неврологическим расстройствам ЛСД выступает в роли триггера и может провоцировать развитие заболевания или его переход из скрытой формы в активную.