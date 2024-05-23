Эксперименты показали, что методы контроля сна или по крайней мере влияния на него работают. Мы можем выработать стратегию, чтобы видеть конкретный сон, решать проблему или положить конец повторяющемуся кошмару,.

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Как контролировать сны

Эксперт по сну из Гарвардского университета Дейдра Баретт рассказала о том, какие стратегии контроля снов работают:

Если вы хотите решить проблему во сне, нужно подумать о ней перед сном, а если для нее можно создать образ, нужно удерживать его в мыслях. Это можно объяснить двумя режимами мышления: "рассеянным" и "сфокусированным". "Сфокусированное" – когда мы пытаемся активно решить задачу, а "рассеянное" – когда мы на какое-то время откладываем его, но мозг продолжает работать над ним в фоновом режиме, иногда даже во сне. Важно: просто подумать о проблеме недостаточно, нужно делать это активно, буквально посидеть и поискать возможные решения. Если вы хотите увидеть во сне человека, которого давно не видели, можно использовать аналогичный предыдущему подход: мысли или визуальный образ. Обычное фото может быть идеальным триггером. Хотя этот метод еще ничего, конечно, не гарантирует. Однако если исходить из того, что во время сна мозг обрабатывает полученную за день информацию, то увидеть во сне то, о чем ты много раз думал перед этим, вполне логично. В случае с кошмарами исследователи предлагают разработать альтернативный сценарий, который человек хочет видеть во сне, закрыть глаза и представить это.

Как видеть осознанные сны

Основное определение осознанного сновидения – пока вы во сне, вы осознаете тот факт, что спите. По оценкам различных исследований, около половины людей в мире видят осознанные сновидения.

Гораздо меньше известно о людях, которые утверждают, что обладают способностью контролировать свои сны. Исследование осознанных сновидений преимущественно опирается на самоотчеты людей. Как осознанные сны, так и обычные сны или кошмары очень сложно оценить объективно.

Дейдра Баретт советует перед сном повторять себе: "Сегодня ночью, когда я сплю, я хочу осознать, что я сплю". Также можно систематически проверять, действительно ли вы не спите, в течение дня. В конце концов вы обнаружите, что делаете это и во сне, что может повысить вероятность осознанных сновидений.

Можно осознать себя во сне, определив что-то, что обычно отличается от бодрствования. Например, многие люди замечают, что не могут читать текст во сне: если они видят текст, то он почти всегда искаженный, состоит из иероглифов, не имеет смысла или нечеткий. Другие обнаруживают, что выключатели света и кнопки, которые должны включать и выключать электронику, не работают во сне.

Трудно понять, насколько эффективными могут быть конкретные методы, учитывая ненадежный характер данных. Но исследование было сосредоточено на нескольких конкретных методах, которые, по мнению участников, работают. Хотя лучше относиться ко всему этому скептически.