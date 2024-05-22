Аутоиммунные заболевания возникают, когда иммунитет начинает атаковать собственные клетки тела. В результате могут развиваться хронические воспалительные процессы в различных органах, включая кишечник, щитовидную железу, а также может возникнуть сахарный диабет 1 типа.

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Новое исследование проблем со сном

Свежие исследования также указывают на связь между аутоиммунными заболеваниями и повышенным риском развития психоза, укрепляя теорию об аутоиммунном происхождении шизофрении. Исследователи из Великобритании, США и Италии обратили внимание, что ранние симптомы системной красной волчанки или ее рецидивы часто принимают за психоз.

Системная красная волчанка – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система вырабатывает антитела против стволовой ДНК, поражая тем самым различные органы: суставы, кожу, почки, сердце, легкие, сосуды, мозг. Ученые предположили, что яркие кошмары и галлюцинации могут быть "предшественниками" волчанки.

В исследовании приняли участие 676 человек с подтвержденным диагнозом системной красной волчанки и 400 врачей. Они также провели интервью с 69 людьми, страдающих от ревматических аутоиммунных заболеваний, включая волчанку, и 50 медицинскими работниками. Они обращали особое внимание на 29 неврологических и психических симптомов. Там, где это было возможно, пациенты пытались восстановить порядок появления этих симптомов во время обострения болезни.

Проблемы со сном – признак аутоиммунных заболеваний

Одним из наиболее общих симптомов было нарушение сна, при котором пациенты видели яркие, страшные сны. Они обычно связаны с приступом, попаданием в ловушку или переживанием стихийных бедствий. С этим симптомом столкнулись 60% опрошенных, из которых треть заявила о его появлении более года до установления диагноза.

Трое из пяти пациентов, болеющих волчанкой и один из трех, имеющих ревматическое аутоиммунное заболевание, чаще начинали видеть ночные кошмары непосредственно перед возникновением галлюцинаций.

Исследователи подчеркнули, что врачам следует обсудить с пациентами неврологические и психические симптомы, включая ночные кошмары и галлюцинации. Люди, которые обращаются за медицинской помощью, могут считать их неважными и скрывать важные детали для диагностики и дальнейшего лечения.