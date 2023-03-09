Польза кокосового масла для зубов

Считается, что такая практика помогает справиться с неприятным запахом изо рта, предотвратить кариес, кровоточивость десен и трещин на губах. Особенно популярным стало полоскание именно кокосовым маслом.

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Ученые провели метаанализ, в который вошли девять рандомизированных исследований с участием контрольной группы. Целью анализа было узнать, как влияет кокосовое масло на здоровье полости рта.

Исследователи не выявили существенных изменений в количестве зубного налета и состоянии десен у добровольцев. Но количество бактерий в слюне значительно уменьшилось.

Как полоскать рот кокосовым маслом

В кокосовом масле нет смысла, если вы используете специальные средства для полоскания рта. Но если вы все же решили дополнить привычные ритуалы по уходу за зубами кокосовым маслом, следуйте следующим рекомендациям:

используйте одну чайную ложку растительного масла;

полощите рот в течение 20 минут;

не глотайте масло;

после этого выплюньте масло и прополощите рот водой.

Но для сохранения здоровья полости рта растительного масла недостаточно. Необходимо чистить зубы дважды в день в течение двух минут, а также использовать зубную нить.