Здоровье человека, как физическое, и психологическое, во многом зависит от графика сна, которого придерживается лишь 15% населения. Различные исследования установили, что недостаток сна может увеличить возможность развития сахарного диабета 2 типа, а внезапное пробуждение по будильнику может вызвать резкое повышение артериального давления.

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Новое исследование сна

Ученые из Университета Тюбингена, Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене и Университета Любека (все они находятся в Германии) установили, что сон также стимулирует иммунную систему человека.

В рамках исследования за участниками наблюдали в течение двух 24-часовых сессий. Во время каждого из этих периодов было проведено несколько измерений концентрации Т-лимфоцитов в крови участников – этот вид клеток играет ключевую роль в функционировании иммунной системы. Во время одной из сессий участникам разрешалось спать в течение 8 часов ночного сна, во время другой – они могли находиться в постели, но не спать.

Сон влияет на иммунитет

Подготовка к исследованию включала набор критериев: все участники были здоровы, имели индекс массы тела от 20 до 25 (то есть нормальный), не путешествовали по разным часовым поясам за шесть недель до эксперимента, не употребляли алкоголь и наркотики, и не сдавали кровь.

Анализ крови показал, что количество сна влияет на способность Т-клеток переходить в лимфатические узлы, где иммунная защита "тренируется", когда в организм вводится антиген. Ученые обнаружили, что уровни гормона роста и пролактина были выше у тех участников исследования, которые спали ночью.

Эти гормоны могут использоваться в будущем для стимулирования иммунной реакции организма после вакцинации, что особенно актуально для пожилых людей, у которых вакцины часто бывают менее эффективными.