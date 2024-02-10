Побочные эффекты от лечения рака

С каждым годом лечение рака становится все более эффективным. Благодаря этому многие люди живут долго в ремиссии. При этом побочные эффекты от лечения очень распространены и могут влиять на качество жизни пациентов. Некоторые даже прекращают из-за них терапию.

Также на тему Изменит все: в Великобритании начали исследования революционного метода лечения рака в Великобритании

Врачи не всегда уделяют внимание побочным эффектам лечения рака, потому что они кажутся не такими значительными по сравнению с преодолением болезни. Во время прохождения лучевой или химиотерапии пациенты ожидают, что начнут выпадать волосы, снизится аппетит, но мало кто знает, что среди побочных эффектов также может быть ухудшение состояния кожи, что в свою очередь может вызвать серьезный дискомфорт.

Негативное влияние на кожу

Среди побочных эффектов могут быть сухость, зуд, покраснение и раздражение, высыпания на коже. Более 80% пациентов, которые проходят лечение, сталкиваются с побочными эффектами, возникающих на коже, которые называются кожной токсичностью.

Основная проблема – это чрезмерная сухость кожи. Она может сопровождаться зудом, а также приводить к расчесыванию, которые могут стать входными воротами для различных инфекций. Чтобы этого не произошло, важно обеспечить увлажнение и при этом не повредить кожу:

Мыться в теплой воде, а не в горячей.

Пользоваться мягкими средствами, которые очищают.

Промакивать, а не вытирать кожу после душа.

Наносить увлажняющий крем минимум 2 раза в день, в том числе после душа, когда кожа еще влажная.

Исключить из ухода средства с отдушками и спиртом.

Для облегчения зуда можно использовать специальные кремы и бальзамы для поддержания барьерных свойств кожи. В их составе могут быть термальная вода, ниацинамид, глицерин. Также можно использовать специальные очищающие средства с успокаивающим и противозудным эффектом. Если он не проходит, лучше обратиться к врачу за консультацией.

Из-за повышенной чувствительности к свету лучше избегать прямых солнечных лучей. На улице нужно обязательно использовать солнцезащитный крем, по возможности носить закрытую одежду и широкополую шляпу.

Иногда химиотерапия может вызвать сыпь, похожую на прыщи. Лечить ее средствами против акне нельзя. Высыпания всегда лучше показать онкологу или дерматологу, он определит причину и посоветует соответствующие препараты.

В редких случаях лечение рака может приводить к более тяжелым последствиям. Например, кожа может облизать, кровоточить или сильно болеть. В таком случае нужно сразу обратиться к врачу. Он поможет подобрать лечение, например, лекарственные мази и болеутоляющие.