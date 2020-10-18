Ученые вырастили кость челюсти из свиного жира: это самая сложная кость человеческого скелета
Ученые смогли вырастить нижнечелюстную кость из стволовых клеток, полученных из свиного жира. Воссоздать одну из самых сложных костей человеческого скелета — значительный прорыв для медицины.
Исследователи из Колумбийского университета Нью-Йорка отметили, что их открытие демонстрирует возможность восстановления дисфункции в височно-челюстных суставах. Об этом говорится в научном исследовании в издании Science Translational Medicine.
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Сейчас кости нижней челюсти почти невозможно заменить из-за сложности строения и значительного давления, которое кости должны выдерживать.
Как удалось создать кость
Во время исследования ученые использовали стволовые клетки из свиного жира и коровьей кости для временной основы. Часть клеток ушла на то, чтобы вырастить кость нижней челюсти, а часть – на хрящевые клетки, которые нужны для сустава, который соединяет челюсть со скулами.
Выращенные челюсти ученые пересадили свиньям, которые нормально ими пользовались почти сразу после операции. За шесть месяцев наблюдений исследователи пришли к выводу, что челюсти прижились. К тому же основа из коровьих костей рассосалась, не повредив выращенную челюсть.
Стволовые клетки использовали в выращивании кости челюсти / Фото Wikimedia Commons
Почему это важно
Операций по замене нижнечелюстной кости требуют люди с врожденными пороками или те, кто повредил челюсть вследствие травм.
Врачи могут использовать кости из другой части тела, но они не имеют нужной формы. Есть также вариант металлических протезов — но часто они вызывают аллергическую реакцию, а также не учитывают рост остальных костей.
Теперь авторы исследования запланировали испытания на людях. Для начала в исследованиях примут участие шесть пациентов с открытым прикусом.
Выращенные из стволовых клеток кости имплантируют, чтобы удлинить челюсти добровольцев и убрать врожденный дефект прикуса.