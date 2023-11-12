Ученые анализируют кишечный микробиом в кишечнике человека и исследуют его связь с уровнем энергии, как физической, так и умственной.

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Кишечный микробиом, состоящий из многих видов микроорганизмов, уже известен своим влиянием на разные аспекты человеческого здоровья, такие как психическое состояние, ожирение и болезни Альцгеймера. Этот микробиом может быть индивидуален для каждого человека и зависит от различных факторов, включая образ жизни и диету.

Новое исследование микробиому

Ученые из Университета Кларксона во главе с доктором Али Булани исследуют, существуют ли определенные микробиомы, связанные с уровнем физической и умственной энергии, а также физической и умственной усталостью. Это исследование позволяет лучше понять, как кишечный микробиом может влиять на общее чувство энергии и физическое состояние человека.

Поскольку полное исследование этой проблемы слишком дорогостоящее, ученые решили провести начальное исследование на небольшой выборке физически активных взрослых. В эксперимент пригласили 39 молодых людей, ранее участвовавших в исследовании микробиому кишечника.

Сначала участники прошли онлайн-опрос, определявший психическое и физическое состояние человека. Затем молодые люди попросили упомянуть продукты, которые они ели за 24 часа до эксперимента. Далее из образцов их кала была выделена и проанализирована ДНК бактерий для идентификации присутствующих микробов. А затем учёные провели двухэтапный анализ микробиому.

Бактерии в кишечнике влияют на усталость и настроение

Результаты работы подтвердили, что умственная энергия и умственная усталость, а также физическая энергия и физическая усталость – это четыре разных биологических настроения, которые могут частично совпадать. Как подчеркивают ученые, человек может быть одновременно и физически энергичным, и физически уставшим. Кроме того, выяснилось, что энергия и усталость – это уникальные характеристики, определяемые отдельными бактериями и не зависящие от диеты.

Эксперты также отметили, что бактерии и метаболомы (аминокислоты, ферменты, выделяющие бактерии), отвечающие за метаболизм, были связаны либо с умственной, либо с физической энергией, тогда как бактерии, отвечающие за воспаление в кишечнике, были пов' связаны с умственной или физической усталостью.