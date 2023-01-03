Разобщенные близнецы

В исследовании ученые проанализировали разницу между одним выросшим в США близнецом и другим в Южной Корее. Двое детей были разъединены в 1974 году и встретились только в 2020 году.

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После воссоединения близнецы прошли серию тестов в рамках исследования, оценивавших их интеллект, личностные характеристики и психическое здоровье. Удивительно, но результаты показали значительные отличия в интеллекте: IQ близнеца, выросшего в США, был на 16 пунктов ниже, чем у выросшего в Корее близнеца.

Почему результаты удивили

Результаты противоречат предварительным исследованиям монозиготных близнецов, согласно которым разница в IQ не превышает семи баллов. При этом пара имела много общего: исследователи выявили сильнейшие черты личности, самооценки и психического здоровья.

Ученые пока что не могут сказать, откуда взялась такая разница в интеллекте. Они отмечают, что оба близнеца имели высокий уровень сознания, а это значит, что они были хорошо организованы и стремились к успеху.

В то время как близнец из Кореи рассказывал, что рос в любящей и гармоничной семье, близнец из США сообщил о более жестком воспитании с регулярными конфликтами и разводом приемных родителей.