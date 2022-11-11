Это удалось сделать врачам из Калифорнийского университета . Маленькую пациентку зовут Айла Башир, еще внутри утробы матери ей диагностировали болезнь Помпе.

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Редкое заболевание

Из-за нее повреждаются мышечные и нервные клетки – кожа и слизистые становятся синими, развиваются гипертрофия языка, отеки, тахикардия, удушье. Большинство детей умирают в первые два года жизни.

Заболевание очень редко, наблюдается менее чем у 1/100 000 новорожденных, и вызвано мутациями в гене, который производит кислую альфа-глюкозидазу, фермент, расщепляющий гликоген. Без него или в ограниченном количестве гликоген скапливается в организме.

Первое успешное лечение

Чтобы вылечить Айлу, врачи во время беременности матери внутриутробно применили ферментозаместительную терапию. Женщина и плод прошли шесть процедур. Здоровая девочка появилась на свет в срок, сейчас ей 16 месяцев.

В настоящее время терапия Айлы продолжается. Девочка чувствует себя хорошо и развивается без отклонений.

Исследователи надеются, что этот успешный случай лечения повысит осведомленность о клиническом испытании среди родителей с риском передачи этих заболеваний и среди лечащих их врачей.