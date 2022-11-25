Новый древний вирус

Ученые нашли в вечной мерзлоте Сибири несколько доисторических вирусов. Старшему из них 48,5 тысячи лет. Его реанимировали и воспроизвели в лаборатории. Он стал самым древним среди возрожденных вирусов за всю историю.

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Вирусолог Жан-Мишель Клавери и его команда обнаружили этот вирус на глубине 16 метров под дном озера в аласе Юкечи. Он относится к роду пандоравирусов. Ученые утверждают, что биологический агент безопасен для животных и растений и заражает только самые простые.

Но ученые предупреждают, что другие вирусы, попадающие в воду из-за таяния ледников, могут быть опасны и привести к новым пандемиям.

Для чего изучают такие вирусы

Пандоравирус, названный в честь ящика Пандоры, – род гигантских вирусов, впервые открытый в 2013 году, и второй по величине род среди всех известных вирусов. Он имеет длину в один микрометр и ширину 0,5 микрометра, то есть его можно увидеть с помощью светового микроскопа.

Исследователи считают, что изучение неизвестных науке вирусов поможет подготовиться к потенциальным вспышкам инфекций в будущем. Они могут произойти после того, как вечная мерзлота растает из-за изменения климата.