У добровольцев, участвовавших в испытаниях российской вакцины Спутник V, обнаружили коронавирус. Но разработчики вакцины отметили, что пока неизвестно, делали им прививки препаратом или плацебо.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора разработавшего препарат Центра Гамалии, Александра Гинцбурга.

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Ученые отметили, что участники исследований, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо.

Поэтому сначала следует установить, кто получал препарат, а кто – вещество без лечебных свойств, это будет возможно в середине ноября.

Гинцбург также добавил, что жалоб на здоровье от добровольцев, которые принимали участие в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.

Что нужно знать о российской вакцине против коронавируса

Россия зарегистрировала уже две вакцины. О регистрации первой Путин заявил 11 августа.

Иностранные эксперты выразили обеспокоенность относительно ускоренных темпов испытаний вакцины в России.

В ВОЗ убеждены, что допуск российской вакцины по имеющимся результатам крупных клинических исследований противоречит международной практике.

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