Учасники, які тестували російську вакцину, захворіли на коронавірус
У добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини Супутник V, виявили коронавірус. Але розробники вакцини наголосили, що наразі невідомо, чи робили їм щеплення препаратом чи плацебо.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на директора центру Гамалії, який розробив препарат, Олександра Гінцбурга.
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Вчені зазначили, що учасники досліджень, про яких іде мова, могли отримати не вакцину, а плацебо.
Тому спершу слід встановити, хто отримував препарат, а хто – речовину без лікувальних властивостей, це буде можливо в середині листопада.
Гінцбург також додав, що скарг на здоров'я від добровольців, які брали участь в перших клінічних випробуваннях вакцини влітку, не було.
Що треба знати про російську вакцину проти коронавірусу
- Росія зареєструвала вже дві вакцини. Про реєстрацію першої Путін заявив 11 серпня.
- Іноземні експерти висловили стурбованість щодо прискорених темпів випробувань вакцини в Росії.
- У ВООЗ переконані, що допуск російської вакцини за наявними результатами великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці.
До теми Російська вакцина від коронавірусу для України: отрута чи панацея
- Другу запатентували нещодавно, вакцина має назву "ЕпіВакКорона".
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко попередив, що успіх російської вакцини ще не доведений. Адже будь-які лікарські засоби повинні пройти три етапи досліджень, а Росія проігнорувала третій етап випробовувань вакцини.
- Українське МОЗ заявило, що не купувати російську вакцину проти коронавірусу.