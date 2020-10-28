У добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини Супутник V, виявили коронавірус. Але розробники вакцини наголосили, що наразі невідомо, чи робили їм щеплення препаратом чи плацебо.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на директора центру Гамалії, який розробив препарат, Олександра Гінцбурга.

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Вчені зазначили, що учасники досліджень, про яких іде мова, могли отримати не вакцину, а плацебо.

Тому спершу слід встановити, хто отримував препарат, а хто – речовину без лікувальних властивостей, це буде можливо в середині листопада.

Гінцбург також додав, що скарг на здоров'я від добровольців, які брали участь в перших клінічних випробуваннях вакцини влітку, не було.

Що треба знати про російську вакцину проти коронавірусу

Росія зареєструвала вже дві вакцини. Про реєстрацію першої Путін заявив 11 серпня.

Іноземні експерти висловили стурбованість щодо прискорених темпів випробувань вакцини в Росії.

У ВООЗ переконані, що допуск російської вакцини за наявними результатами великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці.

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