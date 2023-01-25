Джоэл Гентрих, 35-летний мужчина, отец четырех детей, в конце прошлого года занимался любимым пикболболом – видом спорта, сочетающим в себе теннис, настольный теннис и бадминтон.

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Как мужчина получил инсульты

Во время игры мужчина резко повернул голову, когда следил за мячом, но вдруг почувствовал, как что-то треснуло с левой стороны в шее. После этого у него началось сильное головокружение, он упал и его тошнило. С левой стороны тела он ощутил покалывание.

Друзья помогли Джоэлу встать и вызвали скорую. Но когда она доставила его в больницу, он еще два часа провел в ожидании вместе с пол сотней других пациентов, прежде чем ему оказали нужную помощь.

Последствия травмы

Мужчине провели магнитно-резонансную и компьютерную томографию, которая указала, что причиной недомогания стал разрыв внутренней оболочки левой позвоночной артерии. Это одна из важнейших артерий, которая снабжает кровь мозгом. Ее повреждение привело у Джоэла к ухудшению кровоснабжения мозжечка, вызвав три локальных инсульта.

Пациент пролежал два дня, прежде чем попытался подняться. Ему удалось сделать несколько шагов, хоть и нелегко. Но это был хороший знак, поскольку до этого неизвестно, насколько негативное влияние будут иметь инсульты на его физические возможности. Еще через несколько дней его выписали, а впоследствии он даже вернулся в пикбол.