Согласно исследованию, те люди, чьи родители в детстве развелись, выделяют меньше окситоцина. Так называемого гормона любви.

Ученые из Университета Бэйлора обнаружили, что низкий уровень окситоцина может стать причиной проблем с формированием привязанности во взрослом возрасте. Исследование опубликовано в журнале Journal of Comparative Psychology.

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В ходе предыдущих исследований оказалось, что дети, родители которых развелись в детстве, чаще злоупотребляют наркотическими веществами и имеют расстройства настроения. Также ученые пришли к выводу, что развод или смерть родителей в раннем возрасте связаны с депрессией и тревогой у подростков и взрослых. Проведенные ранее эксперименты на животных показали, что преждевременная разлука с матерью в детстве приводит к изменениям в системе выработки окситоцина, что сказывается на сексуальном и материнском поведении во взрослом возрасте.

Окситоцин – что это? Это нейрогормон, важный для регулирования поведения. Окситоцин выделяется в мозгу во время хороших переживаний: рождение ребенка, кормление, объятия с любимым человеком, секс и другие приятные вещи. Ученые считают, что он чувствителен к воздействию стрессовых жизненных событий в раннем возрасте.

Взрослые люди из неполных семей имеют проблемы с близостью

Ученые опросили 128 человек в возрасте от 18 до 62 лет. Из них 27,3% указали, что их родители разведены. Средний возраст участников, когда их родители развелись, составлял 9 лет.

По прибытии на место исследования участникам предложили опорожнить мочевой пузырь, а затем дали выпить бутылку воды. Впоследствии респонденты заполняли анкеты, в которых отвечали на вопрос о роли родителей в детстве, в частности: отношения, уход, привязанность, защита, равнодушие, чрезмерный контроль и жестокое обращение и тому подобное. Кроме этого, они отвечали на вопросы и о своем характере.

После того, как участники заполнили анкеты, у них отобрали образцы мочи, чтобы определить уровень окситоцина.

Дальнейший анализ показал, что люди с низким уровнем окситоцина оценили своих родителей как менее заботливых и более равнодушных. Часто они оценивали их как более жестоких.

Те участники, родители которых развелись в детстве, были менее уверены в себе, они чувствовали себя не так комфортно и менее безопасно в близких отношениях. Также оказалось, что они менее отзывчивы к своим детям и имеют с ними не такие близкие отношения, как люди из полных семей.