Об этом 24 каналу рассказала парамедик Юлия Сидорова с позывным "Куба". Она также отметила, что для этой процедуры применяют гемостатические бинты или обычные, но при отсутствии каких-либо инструментов, затампонировать ранения можно хоть футболкой.

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Но тампоны, по словам "Кубы" – не лучший вариант, потому что они кровотечение не остановят. Они только впитывают в себя кровь и увеличиваются в размерах и кровотечение не остановится.

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"Поэтому это однозначно не то, что бы я советовала делать бойцам на поле боя, но то, что такие советы дают российским военным – меня устраивает", – отметила Юлия Сидорова.

Когда применяют тампонаду раны