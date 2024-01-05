Первые попытки лечить разные заболевания светом начались около 50 лет назад. Ученый Эндре Местер проводил эксперименты на мышах, пытаясь вылечить опухоли светом лазера. Ожидаемого эффекта такое лечение не дало.

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Позже с помощью низкоинтенсивной световой терапии начали пробовать лечить боль и снижать выраженность воспалительных реакций – некоторые исследования показали положительные результаты.

Как действует лечение светом

Существует несколько предполагаемых устройств воздействия светового исцеления. Основной из них – увеличение выработки АТФ – вещества, благодаря которому клетка сохраняет свою активность.

Другая гипотеза предполагает, что свет открывает каналы кальция. Это увеличивает экспрессию генов, которые улучшают синтез белка, повышают регенерационную способность и снижают воспаление.

Ученые предпринимают много попыток поиска "точек соприкосновения" для светового лечения. Некоторые даже становятся удачными. Например, светодиодную терапию активно применяют в лечении заболеваний кожи – экземы, акне, псориаза, розацеа и желтухи новорожденных.

Световое лечение показало свою эффективность в терапии одного из типов депрессии – сезонного аффективного расстройства. Правда здесь суть не в прямом воздействии лучей на какие-то участки тела, а в применении световых ламп для имитации увеличения светового дня.

Когда рекомендуют лечение светом

Производители современных аппаратов для светового лечения заявляют широкий список показаний:

заболевание кожи;

травмы;

послеоперационные рубцы;

повреждение мышц и суставов;

хроническая усталость; повышенная утомляемость;

герпес;

неврологические заболевания.

Считается, что лечение светом способно буквально творить чудеса: нормализовать обмен веществ, укрепить иммунитет, восстановить поврежденные ткани, активировать регенерацию клеток, снять воспаление. Но данные исследований противоречивы. Есть информация о положительном влиянии на течение кожных заболеваний и заживлении повреждений кожи, скорее восстановлении мышечной ткани.

Кроме того, нет качественных данных, говорящих о доказательной эффективности в лечении заболеваний суставов. Положительное влияние на иммунитет тоже не подтверждено.