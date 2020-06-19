Поведение украинцев во время карантина – похоже на анархию. Неконтролируемое посещение ресторанов, баров, клубов, пляжей объясняет, почему так трудно сдерживать в Украине коронавирус.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов 18 июня в эфире программы " Право на власть ".

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В Украине по состоянию на 18 июня уже более 34 тысяч случаев инфицирования коронавирусом обнаружили. Последние дни количество новых инфицированных бьет антирекорды, в частности – за 17 июня положительных тестов на COVID-19 аж 829.

Я считаю, чтобы прекратить этот рост, надо следовать рекомендациям Министерства (здравоохранения – 24 канал). Потому что иногда анархия полная – с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем,

– сказал Степанов.

Министр посоветовал посмотреть, что происходит в клубах, барах, ресторанах, или, например, на пляжах Одессы – где очень многие люди не соблюдают социальную дистанцию и не носят защитные маски.

" Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь ", – подытожил Максим Степанов.

Но несмотря на это, как уверяет министр, Минздрав контролирует динамику роста количества больных COVID-19. И реагирует на нее, предлагая те или иные действия в пределах адаптивного карантина – действия, которые необходимо выполнять.

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