Вторая волна COVID-19

Чем помогут такие меры и что влияет на новые вспышки пандемии в Украине – читайте в материале 24 канала.

Важно Правительство продлило карантин в Украине до 31 июля: что запретили

В начале карантина улицы были почти пустыми. Но сейчас большинство ходит без масок и большими толпами. Дело в том, что некоторые украинцы совсем не боятся коронавируса, другие же устали от ограничений. Это и вызывает вспышки COVID-19 в Украине.

"То, что происходит сейчас, это и есть вторая волна. При сохранении текущей тенденции уже через неделю мы получим где-то 1000 – 1100 больных в день", – рассказал математик-статист НАН Украины Игорь Бровченко.

Количество больных растет

За последнюю неделю коронавирусом в Украине заболели более 4 тысяч человек. И это наибольшее число за все время пандемии. В лидерах последнее время – Львовщина. Эпидемиологи говорят, что на это влияют различные факторы, в частности, увеличение количества тестирований. И первопричина – это поведение людей.

Люди начинают придумывать мифы для того, чтобы сказать: не все так страшно. Но проблема заключается в том как раз, что страшно. Болезнь есть, она тяжелая, это не обычный грипп, она дает последствия,

– отметил эпидемиолог Владимир Курпита.

Сценарии развития

Количество больных – будет расти с еще большей активностью, говорят эксперты. Из-за этого правительство продолжило адаптивный карантин до 31 июля. И расписало несколько сценариев дальнейшего развития ситуации.

► Самый плохой. После 22 июня часть регионов вернется к жесткому карантину. Это касается Киева, Черновицкой и Львовской областей.

"Этот график показывает, если мы движемся без сезонности, то в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен уже с 22 июня. Динамика роста может показать эти цифры", – отметил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

► Оптимистичный. Пока же в Министерстве здравоохранения надеются на оптимистичный сценарий развития пандемии. Мол, Украина сможет 3 – 4 месяца пережить без карантина. В то же время усиливают контроль за соблюдением мер безопасности.