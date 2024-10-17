По данным специалистов, мужчины с артериальной гипертензией чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией из-за повреждения стенок мелких кровеносных сосудов, что ведет к уменьшению кровотока в половой орган, сообщает European Society of Cardiology.

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Новое исследование средиземноморской диеты

Ранее было доказано, что средиземноморская диета помогает снизить давление и продлить жизнь людям с гипертонией. В последнем исследовании ученые из Греции изучили ее положительное влияние на мужчин среднего возраста, страдающих от высокого кровяного давления и эректильных нарушений.

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В рамках исследования было привлечено 250 мужчин в возрасте около 56 лет с диагностированной гипертензией и проблемами с эрекцией. Участники прошли тщательное медицинское обследование. С помощью опросника оценивалось их питание по сходству со средиземноморской диетой на шкале до 55 баллов, также проверялась физическая выносливость и уровень тестостерона.

В ходе исследований были измерены показатели состояния сердца и сосудов, включая степень жесткости артерий, с помощью эхокардиографии. Эректильные функции оценивались на шкале до 25 баллов.

Средиземноморская диета улучшает эректильную функцию

Установлено, что пациенты, чей рацион максимально соответствовал средиземноморской диете (балл выше 29), имели лучший кровоток в коронарных артериях, высокий уровень тестостерона и более гибкие артерии. Показатели эрекции у этой группы также оказались выше среднего (более 14 баллов).

Похоже, что такой рацион улучшает выносливость и сексуальную функцию вследствие укрепления сосудистой системы и замедления уменьшения уровня тестостерона со временем,

– подчеркнул соавтор исследования Атанасиос Ангелис из Афинского университета.

По мнению Ангелиса, средиземноморская диета может играть важную роль в поддержании сосудистого здоровья и общего качества жизни у мужчин среднего возраста, страдающих от гипертонии и проблем с эрекцией.