Этанол, содержащийся во всех алкогольных напитках, при достижении определенного уровня концентрации в крови нарушает функцию кровообращения, поражая мозг и другие внутренние органы. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате тяжелой алкогольной интоксикации в мире умирает около трех миллионов человек.

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Проблема выведения алкоголя из организма

До 90% алкоголя выводится из организма печенью, а ускорить этот процесс можно с помощью диализа – внутривенного введения жидкости и подачи кислорода.

Ученые из Университетской сети здравоохранения Канады (UHN) предложили использовать для выведения алкоголя легкие. Они обнаружили, что во время гипервентиляции, то есть глубокого и быстрого дыхания, алкоголь выводится втрое быстрее, чем через печень, а чем интенсивнее дыхание, тем больше алкоголя выводится из организма.

Как действует новый прибор

Этот прием был известен врачам и раньше, но применялся только в крайних случаях, так как при ускоренном выдохе человек теряет большое количество углекислого газа, вместе с которым выводится алкоголь. Быстрое уменьшение углекислоты в крови вызывает головокружение, обморок и онемение конечностей.

Чтобы избежать этого, ученые разработали компактное устройство размером с портфель, позволяющее поддерживать уровень углекислого газа в крови пациента во время гипервентиляции. Он состоит из небольшого резервуара со сжатым углекислым газом, нескольких соединительных трубок, маски и системы клапанов. Прибор не требует применения электроники, компьютеров или специальных фильтров.