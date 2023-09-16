Новое исследование хронотипов

Новое исследование содержит важное сообщение для людей, считающих себя "совами". Исследователи из Бригхам и домашний hospital обнаружили, что люди с более поздним временем отхода ко сну ведут менее здоровый образ жизни и подвергаются большему риску развития диабета, чем те, кто раньше ложится и раньше встает.

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Хронотип, или циркадные предпочтения, частично детерминированы генетически, поэтому его может быть трудно изменить. Людям, которые думают, что они "совы", возможно, придется больше внимания уделять своему образу жизни, потому что их вечерний хронотип может повысить риск развития диабета 2 типа.

– сказал автор исследования Тяньи Хуанг.

Ранее исследователи обнаружили, что люди с нерегулярным графиком сна подвергаются более высокому риску развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а люди с вечерним хронотипом чаще имеют нерегулярный режим сна. В этом исследовании учёные хотели понять взаимосвязь между хронотипом и риском диабета.

Команда проанализировала данные 63 676 женщин-медсестер по исследованию здоровья медсестер, собранных в 2009 – 2017 годах. Ученые проанализировали хронотип, о котором сообщали сами участники, качество диеты, вес и индекс массы тела, время сна, курение, употребление алкоголя, физическую активность и семейный анамнез диабета. Команда определила статус диабета на основе самоотчетов участников и медицинских записей.

Совы имеют более высокий риск диабета

Приблизительно 11% участников сообщили о наличии определенного вечернего хронотипа и около 35% сообщили об определенном утреннем хронотипе. Около половины опрошенных были отнесены к категории "промежуточных".

Вечерний хронотип был связан с увеличением риска развития диабета на 72% без учета факторов жизни. После их учета вечерний хронотип был связан с увеличением риска диабета на 19%. Среди участников исследования, ведущих наиболее здоровый образ жизни, только 6% имели вечерние хронотопы. Среди лиц с наиболее вредным образом жизни у 25% был вечерний хронотип.

Ученые обнаружили, что люди с вечерним хронотипом чаще употребляют алкоголь в больших количествах, хуже питаются, спят меньше часа в сутки, курят, их вес, ИМТ и показатели физической активности находятся в нездоровом диапазоне.