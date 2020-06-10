Собаки могут стать замечательными помощниками для людей, страдающих деменцией. История 85-летнего британца Кена Уилла и лабрадора Каспы это подтверждает.

9-летний лабрадор Каспа – это одна из десяти собак в Великобритании, которая обучена оказывать практическую и эмоциональную поддержку людям с болезнью Альцгеймера и другими формами нейродегенеративного состояния. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Каспа стал лучшим другом 85-летнего британца с деменцией. Собака утешает мужчину, когда ему становится грустно, и отвлекает, если он сердится.

Какие обязанности у собаки-помощника

Собака может приносить мешочек, который защищен от укусов, с лекарствами в установленные сроки и осторожно помогает мужчине раздеться, используя пасть.

Что интересно, собака-спутник побуждает мужчину к физическим упражнениям, разворачивая коврик для упражнений, и выводит на ежедневные прогулки. Самая главная цель обученных собак – вернуть смех и радость в жизнь людей.

Также в обязанности Каспи входит принести бутылку воды Кену, когда он нехорошо себя чувствует и лежит в постели, достать обувь и забирать газету у двери.

Каспа – мой лучший друг. Я бы без него потерялся,

– признается 85-летний Кен.

Как обучают собак. Преимущественно для помощи людям выбирают лабрадоров и золотистых ретриверов. Дрессировка проходит минимум два года. Животное должно жить с больным человеком или, как правило, с супругами.

Что научена делать собака, если хозяину стало плохо

Если собака почувствует, что с Кеном что-то не так, он пойдет к жене мужчины и подпрыгнет, чтобы предупредить ее.



Кен Уилл с женой и лабрадором Каспой / фото: Graeme Hunter Picture / Daily Mail

Что известно о больных деменцией

Второй по распространенности тип деменции после болезни Альцгеймера, сосудистая деменция поражает примерно 150 тысяч человек в Британии. Такие симптомы, как трудности в планировании и концентрации внимания, развиваются после уменьшения притока крови к мозгу (из-за инсульта, высокого кровяного давления или старения) и приводят к гибели клеток мозга.

Те, у кого есть сосудистая деменция, могут начать страдать от апатии, депрессии или тревоги, а также становятся более эмоциональными и вообще склонными к перепадам настроения.

Жена Кена вспомнила, что после диагностирования болезни муж "закрылся в своей спальне на несколько месяцев".

Так, Кен становится все менее подвижным, более забывчивым, а также эмоциональным и плаксивым. Издание пишет, что приход в дом Каспы кардинально изменил жизнь больного.

"Если Кен скучает, Каспа приносит ему игрушку и будет подталкивать Кену, пока он не будет играть с ним... Или если Кен сидит на стуле и начинает плакать, Каспа положит голову на колени и Кен начнет обнимать его", – добавила жена британца.

Что известно о проекте "Собаки деменции"

Проект работает с 2012 года. Пока результаты свидетельствуют о немалых преимуществах. К ним относятся улучшение эмоционального самочувствия больных и повышение качества жизни и уверенности у людей с деменцией.