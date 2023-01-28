Снижение температуры тела у людей

"Здоровую" температуру тела медики стали фиксировать с середины XIX века, когда измерения установили ее в пределах от 36,2 до 37,5 °C. С этого времени этот уровень медленно, но закономерно снижается – по некоторым оценкам, в среднем на 0,03 градуса за десятилетие.

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Причины таких изменений остаются загадкой, для ответа на которую выдвинут целый ряд гипотез. В частности, предполагается, что развитие гигиены и медицины, доступность питания и вообще более комфортная жизнь привели к ослаблению воспалительных хронических процессов, что и отразилось в снижении нормальной температуры тела.

Как на эти процессы влияет микробиом

Новую версию выдвинули медики из Мичиганского университета. Сначала они занимались проблемой сепсиса – мощной воспалительной реакции, возникающей из-за тотального распространения инфекции и токсинов организмом. Одно из проявлений такого состояния – необычные изменения температуры тела. Иногда она может молниеносно подпрыгивать до опасного уровня, иногда практически не меняется.

Ранее исследователи показали, что изменения температуры позволяют предположить ход сепсиса и его результат. Однако с чем связана та или иная реакция организма, до сих пор не было ясно. Поэтому учёные решили проверить состояние кишечной микрофлоры у таких больных. Собрав образцы у 116 пациентов, они обнаружили, что изменение температуры во время сепсиса действительно коррелирует с составом бактерий в кишечнике. К примеру, присутствие бактерий из группы фирмикутов было связано с сильным ростом температуры.

Чтобы подтвердить эти выводы, учёные провели эксперименты с мышами: у животных с нормальным микробиомом кишечника быстро начиналась лихорадка, а грызуны со стерильным кишечником практически не реагировали на сепсис.

К тому же ученые заметили, что у животных второй группы и нормальная температура тела была несколько ниже. Ее понижение наблюдалось после уничтожения нормальной микрофлоры антибиотиками. Все это указывает на роль, которую могут играть бактерии кишечника при поддержании определенной температуры тела. За последние полтора столетия в связи с сильными и массовыми изменениями диеты микрофлора тоже изменилась. Поэтому авторы работы предполагают, что именно бактерии повлияли на понижение температуры тела у современных людей.