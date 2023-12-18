Почему производится много слизи

Постоянная выработка слизи – нормальный процесс в носу и горле и имеет жизненно важные функции. Однако когда слизь начинает собираться и стекать по задней стенке горла, возникает синдром, известный как постназальное затекание.

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Постназальное затекание может возникнуть по многим причинам:

аллергия;

простуда, грипп или инфекция;

искривление носовой перегородки;

перепады температуры или сухость воздуха;

беременность;

Хронический кислотный рефлюкс (ГЭРБ).

Некоторые лекарства, такие как противозачаточные таблетки или препараты от гипертонии, могут вызвать постназальное затекание.

Что делать если слизи многовато

Терапия синдрома зависит от его причины. Для борьбы с простудой рекомендуется увеличить потребление теплых жидкостей, что способствует разжижению слизи. При искривлении носовой перегородки может потребоваться хирургическое вмешательство (септопластика).

Если же причина в аллергии, следует соблюдать терапевтический курс, состоящий из приема антигистаминных препаратов. В случае ГЭРБ, рекомендации могут включать корректировку диеты, снижение веса и прием блокаторов кислоты под наблюдением гастроэнтеролога.

Для облегчения симптомов постназального затекания можно увеличить потребление воды, исключить кофеин и по возможности отказаться от диуретиков. Если вы чувствуете высокую температуру, свистящее дыхание или заметили, что слизь имеет неприятный запах, необходимо немедленно обратиться к врачу.