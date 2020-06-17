Руководитель фармацевтической компании AstraZeneca утверждает, что экспериментальная вакцина против коронавируса, которая разрабатывается учеными Оксфордского университета, обеспечит пациентам защиту в течение года.

Речь идет о препарате под условным названием AZD1222, который создают ученые Оксфордского университета, и сейчас его проверяют более чем на 10 000 человек, пишет The Daily Mail.

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Пока научных доказательств эффективности лекарства никто не услышал. Однако руководитель фармацевтического гиганта убежден, что препарат сможет дать защиту от инфекции на 12 месяцев. Первые официальные результаты проверки вакцины ожидаются в августе.

Договор о поставках вакцины

AstraZeneca сделала мощную ставку на успех препарата, компания уже заключила многочисленные соглашения с разными странами о поставках миллиардов доз вакцины. Она согласилась отправить в Германию, Францию, Италию и Нидерланды 400 миллионов доз. Также заключили соглашения на производство 400 миллионов доз для США и 100 миллионов для Великобритании, причем поставки должны начаться в сентябре-октябре.



По обещаниям производителя, вакцина против коронавируса будет действовать год / unsplash

Кроме того, в планы компании входит производство около миллиарда доз вакцины для стран с низким и средним достатком уже в следующем году.

Как работает вакцина

Препарат является вакциной на основе рекомбинантного вирусного вектора. Исследователи берут генетический материал из коронавируса и помещают в другой модифицированный вирус.

Затем полученный раствор вводится с помощью укола в расчете на то, что он вызовет в организме человека иммунную реакцию против вируса SARS-CoV-2, и это позволит организму вовремя его распознавать и уничтожать. Ослабленный генетическим инжинирингом вирус из семейства аденовирусов способен вызвать обычные простуды.