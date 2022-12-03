Группа ученых из Гарвардского университета проанализировала данные трех обширных исследований, в которых участвовало 215 000 человек без серьезных хронических заболеваний до начала исследования. За состоянием их здоровья наблюдали в течение 34 лет.

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Сколько яиц можно есть

Исследователи изучили рационы участников и выяснили, что обычно люди съедают от одного до пяти яиц в неделю. Оказалось, что такое количество яиц не повышает риска инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и инсульта. Связь между потреблением яиц и сердечно-сосудистым риском была обнаружена только для людей, страдающих сахарным диабетом 2 типа.

В среднем, большинство людей не съедают больше одного яйца в день. Можно есть два яйца на завтрак, но только два или три раза в неделю. Таким образом, среднее потребление фактически оказывается менее одного яйца в день,

– объяснил соавтор исследования Фрэнк Ху.

Другое исследование

Кроме того, ученые провели метаанализ 28 европейских, американских и азиатских исследований, вместе изучивших привычки в потреблении яиц 1,7 миллиона человек. Данные этих исследований также подтверждают, что одно яйцо в день не оказывает негативного влияния на здоровье сердца.

В азиатских исследованиях выявлена связь употребления яиц с некоторым снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые предложили объяснение, что в азиатских культурах яйца обычно есть в составе различных блюд, в то время как на Западе яйца чаще всего едят отдельно, причем с красным или переработанным мясом и белым хлебом.