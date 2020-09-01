Многие с нетерпением ждут выходных, чтобы "догнать" сон после рабочих будней. Исследователи отмечают, что люди в среднем каждую ночь спят на полчаса меньше, чем нужно их организму.

Об этом пишет издание Inverse со ссылкой на исследование ученых из Стокгольмского университета.

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Как проходило исследование

Исследователи наблюдали за 100 людьми в возрасте от 60 до 71 лет в течение двух лет. Ученые сравнивали их режим сна до и после выхода на пенсию.

После выхода на пенсию мы обнаружили, что каждый день был похож на выходные – по крайней мере, когда речь заходила о том, как долго люди спали. Продолжительность сна увеличилась, но только в будни, в среднем с 6,5 до 7 часов на ночь. Это означало, что пенсионеры спали примерно равное количество каждую ночь недели,

– говорится в источнике.



Люди в среднем спят на полчаса меньше в рабочие дни / Фото: Getty Images

Авторы работы отметили, что участники эксперимента имели хроническую частичную недостаточность сна, когда они работали, примерно 2,5 часа в неделю.

Исследование наглядно демонстрирует, что невозможно компенсировать недостаток сна в будние дни во время выходных.

Добавим, что частичное лишение сна в результате работы может длиться годами, поэтому следует учитывать накопленные последствия. Спать менее 7 часов регулярно связано с повышенным риском для различных состояний здоровья, включая диабет, инсульт и депрессию. Это также связано с нарушением функции иммунной системы, а также повышенным риском несчастных случаев.