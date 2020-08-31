Во время опроса оказалось, что атеисты и агностики высыпаются лучше, чем люди, которые верят в Бога.

Во время онлайн-конференции ученые рассказали, что христиане-католики и протестанты спят хуже всего. Предварительные результаты исследования опубликованы в приложении к журналу Sleep.

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Исследователи из Техасского Бейлорского университета изучили данные опроса Baylor Religion Survey, в котором приняло участие около 1500 респондентов. Во время опроса участники рассказывали про свои религиозные взгляды, практики, мировосприятия, а также стиль жизни и состояние здоровья. Также они отвечали на вопросы о сне, в частности относительно того, насколько легко они засыпают и сколько в среднем спят.

Оказалось, около 73% из тех людей, которые назвали себя атеистами или агностиками, спят "здоровые" 7 часов в сутки. Такое же количество часов спят 65% религиозных людей. У католиков этот показатель был еще ниже – 63%, а у протестантов-баптистов – 55%. Более того, атеисты и агностики обычно легче засыпали по вечерам.

Также интересно, что среди верующих достаточно долго спали люди, которые считают, что скорее всего "попадут на небеса". Ученые отметили, что возможно такие оптимистичные мысли стимулирует именно хороший сон.

Впрочем, все может быть и наоборот. Возможно, внутренняя уверенность в будущем позволяет спать спокойнее и настраивает на хороший сон. Тогда как тревога и переживания за будущее наоборот его нарушают.

Недостаток сна может подрывать как раз те черты, которые для Церкви считаются ключевыми: быть достойным членом общины, выражать любовь и сострадание, а не злобу и критику. Возможно, улучшение сна поможет укрепить веру и стать лучшими христианами? Ответа мы не пока не знаем, хоть и понятно, что ментальное, физическое и когнитивное здоровье у большинства людей тесно связаны с качеством сна,

– сказала одна из авторов работы Кайла Фергасон.