Під час опитування виявилось, що атеїсти та агностики висипаються краще, ніж люди, які вірять в Бога.

Під час онлайн-конференції вчені розповіли, що християни-католики та протестанти сплять найгірше. Попередні результати дослідження опубліковані у додатку до журналу Sleep.

До теми Оптимальна кількість годин для сну: як розрахувати

Дослідники з техаського Бейлорського університету вивчили дані опитування Baylor Religion Survey, у якому взяло участь близько 1500 респондентів. Під час опитування учасники розповідали про свої релігійні погляди, практики, світосприйняття, а також стиль життя і стан здоров'я. Також вони відповідали на питання про сон, зокрема щодо того, наскільки легко вони засинають і скільки в середньому сплять.

Виявилося, близько 73% з тих людей, які назвали себе атеїстами або агностиками сплять "здорові" 7 годин на добу. Таку ж кількість годин сплять 65% релігійних людей. У католиків цей показник був ще нижчим – 63%, а у протестантів-баптистів – 55%. Ба більше, атеїсти й агностики зазвичай легше засипали вечорами.

Також цікаво, що серед вірян досить довго спали люди, які вважають, що скоріш за все "потраплять на небеса". Вчені зауважили, що можливо такі оптимістичні думки стимулює саме хороший сон.

Втім, все може бути й навпаки. Можливо, внутрішня впевненість у майбутньому дозволяє спати спокійніше та налаштовує на хороший сон. Тоді як тривога та переживання за майбутнє навпаки його порушують.

Брак сну може підривати якраз ті риси, які для Церкви вважаються ключовими: бути гідним членом громади, висловлювати любов і співчуття, а не злобу і критику. Можливо, поліпшення сну допоможе зміцнити віру і стати кращими християнами? Відповіді ми не поки не знаємо, хоч і зрозуміло, що ментальне, фізичне і когнітивне здоров'я у більшості людей тісно пов'язані з якістю сну,

– сказала одна з авторів роботи Кайла Фергасон.