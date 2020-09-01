Чимало людей з нетерпінням чекають вихідних, щоб "наздогнати" сон після робочих буднів. Дослідники зазначають, що люди в середньому щоночі сплять на півгодини менше, ніж потрібно їхньому організму.

Про це пише видання Inverse з посиланням на дослідження вчених із Стокгольмського університету.

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Як проходило дослідження

Дослідники спостерігали за 100 людьми у віці від 60 до 71 років протягом двох років. Вчені порівнювали їх режим сну до і після виходу на пенсію.

Після виходу на пенсію ми виявили, що кожен день був схожий на вихідні – принаймні, коли мова заходила про те, як довго люди спали. Тривалість сну збільшилась, але лише в будні, в середньому з 6,5 до 7 годин на ніч. Це означало, що пенсіонери спали приблизно рівну кількість кожної ночі тижня,

– йдеться у джерелі.



Люди в середньому сплять на півгодини менше у робочі дні / Фото: Getty Images

Автори роботи зазначили, що учасники експерименту мали хронічну часткову недостатність сну, коли вони працювали, приблизно 2,5 години на тиждень.

Дослідження наочно демонструє, що неможливо компенсувати недолік сну на буднях під час вихідних.

Додамо, що часткове позбавлення сну внаслідок роботи може тривати роками, саме тому слід враховувати накопичені наслідки. Спати менш як сім годин регулярно пов’язано з підвищеним ризиком для різних станів здоров’я, включаючи діабет, інсульт та депресію. Це також пов’язано з порушенням функції імунної системи, а також підвищеним ризиком нещасних випадків.