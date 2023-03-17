Омикрон не вызывает постковидный синдром

Швейцарское исследование показало, что медицинские работники, инфицированные первыми штаммами коронавируса, на 67% чаще сообщали о симптомах длительного COVID-19, чем те, кто не болел COVID-19.

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Однако медики, чье первое заражение было вариантом Омикрон, не чаще сообщали о длительных симптомах COVID, чем те, кто никогда не болел COVID-19. Исследование также выявило, что заражение Омикрон после первых штаммов коронавируса также не несет большего риска постковидного синдрома.

Длинный COVID – это серьезная проблема общественного здравоохранения, сопровождающаяся длительной, иногда изнурительной болезнью, ограниченными возможностями лечения и неопределенным результатом. Однако большинство данных об этом поступает от заразившихся COVID-19 относительно в начале пандемии до появления варианта Омикрон,

– рассказал автор исследования Кэрол Страмм.

Как происходило исследование

Ученые проанализировали данные 1201 медицинского работника со средним возрастом 43 года из 9 национальных сетей здравоохранения.

Участники, набранные с июня по сентябрь 2020 года, проходили регулярное тестирование на COVID-19 (мазки из носоглотки и тесты на антитела) и предоставляли информацию о своем вакцинальном статусе.

В течение года участники заполняли онлайн-анкеты. У них было 18 симптомов, среди которых самые популярные:

потеря обоняния или вкуса;

усталость и слабость;

истощение;

выпадение волос.

Анкета также охватывала уровень усталости. Среднее время наблюдения за инфекцией типа SARS-CoV-2 составляло 18 месяцев. Однако 429 медицинских работников, у которых обнаружили Омикрон, не сообщали о длительных симптомах болезни. Уровень усталости также был незначителен, как у участников контрольной, неинфицированной группы.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала