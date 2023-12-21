Перелом полового члена – это тяжелая травма, нуждающаяся в срочной медицинской помощи, чаще всего хирургического вмешательства. Эта травма вызывается резким изгибом эрегированного органа и часто происходит во время интенсивного полового акта или при использовании необычных сексуальных поз.

Также на тему Можно ли сломать половой член

Новое исследование травм члена

Травма обычно сопровождается характерной треской и резкой болью, затем быстро наступает потеря эрекции, сильный отек и гематома.

Учеными из Университетской клиники Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана во главе с ведущим автором исследования Николаосом Пиргидисом было выдвинуто предположение о возможном учащении переломов полового члена в канун Рождества и Нового года, как и некоторых других видов травм во время праздников. Медики решили проверить это предположение и проанализировали статистику таких случаев за период с 2005 по 2021 год, используя национальную базу данных пациентов медицинских стационаров Германии.

Рождество – повышенный риск для мужчин

Оказалось, что за этот 16-летний период госпитализация из-за перелома полового члена потребовалась 3421 гражданин страны. Возраст пациентов варьировался от 32 до 51 года. Из общего количества случаев 40 (1,2%) пришлись на рождественский период с 24 по 26 декабря ежегодно (всего 51 день с 2005 по 2021 год).

Ежедневная частота переломов полового члена в Рождество составляла 0,78 с отношением плотности инцидентности (IRR) 1,43. Проще говоря, если бы каждый день таких травм было столько же, как на Рождество, то с 2005 года в Германии случилось бы на 43% больше подобных случаев.

Результаты исследования также показали, что переломы полового члена чаще происходят летом и в выходные дни, а вот пандемия и сопутствующие ей карантинные ограничения, когда люди большую часть времени проводят на месте, не повлияли на частоту такого рода травм среди мужчин в Германии.

Несмотря на некоторую долю юмора в этом исследовании, уролог отметил серьезность ситуации. Он посоветовал парам осторожничать даже в самые страстные моменты, включая Рождество. При травме необходимо обратиться за медицинской помощью, поскольку перелом полового члена может привести к долгосрочным осложнениям.